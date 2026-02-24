Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 14:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 4,50 € / Carte Blanche : 4 € Accueil billetterie dès 13h45.Site internet : https://www.cinemalebonnegarde.com/Adresse mail : cineseniorsbg@gmail.com Tout public

Dans le cadre du programme Les Toiles du Sud qui propose chaque 2e ou 3e jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs seniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film On ira d’Enya Baroux, avec Hélène Vincent et Pierre Lottin.Marie, lasse de sa maladie, projette de partir en Suisse pour mourir. Incapable de l’avouer à son fils irresponsable et à sa petite fille en crise d’adolescence, elle invente un faux héritage à récupérer et les entraîne dans un voyage en camping-car. Avec Rudy, un aide-soignant rencontré la veille, la famille se lance dans un road-trip imprévu qui va changer à jamais leurs vies.???? Durée : 1h37Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)???? Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).???? Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite. Places UFR dans la salle.Séance suivie d’un goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.Cette action est soutenue par la Conférence des financeurs de Loire-Atlantique.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com



