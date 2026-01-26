TOIM Lodève

TOIM

Rue Joseph Galtier Lodève Hérault

Spectacle pour enfants mis en scène par la Cie Caracol Théatre

Petit Toim deviendra grand…

Toi ou moi ? Moi et toi ? Lorsque je découvre l’autre comme moi, qu’est-ce que cela me fait ? Plein de scribouillis dans le ventre, plein de choses à raconter en rentrant ! Avec cet autre, je m’amuse, je me dispute, j’apprends beaucoup et surtout, je grandis…

Pour les enfants de 1-5 ans et leurs parents .

Rue Joseph Galtier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

