Toits, talus?, Nuit de la lecture Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes . Une soirée proposée par l’association Ideographik

Le matin de la nuit 11h-13h

Ouverture de l’égalithèque présente tous les samedis matins au café avec une présentation des livres proposés à l’emprunt et des lectures choisies en lien avec le thème. Mise en avant d’autrices sur les questions villes et campagnes.

Contes et grignotages 18h-20h

L’association Etincelle revient cette année pour nous proposer un conte écrit et animé à plusieurs mains, dans plusieurs langues !

Bienvenue à toutes et tous quel que soit votre age pour partager la recette magique qui fait cesser la pluie…

Une restauration sera proposée par l’association à partir de 19h.

Scène ouverte/ 20h-00h

Avec ou sans texte, la suite c’est des lectures que l’on a envie de partager !

Tu aimes un texte en lien avec le thème, apporte le, lit le ou fait le lire.

Il y aura aussi une sélection de textes à piocher.

On va se réchauffer les oreilles ! .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

