Tokyo-Kimchi Story ! Clohars-Carnoët

Tokyo-Kimchi Story ! Clohars-Carnoët mercredi 6 août 2025.

Tokyo-Kimchi Story !

Cidrerie « Des bouteilles à l’amer » Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Tokyo-Kimchi Story ! Une soirée ciné-culinaire nippon-coréenne !

Préparez vos baguettes pour cette soirée émotions où le cinéma asiatique et ses saveurs s’invitent à table. Chez Des Bouteilles à l’Amer, la poésie visuelle des images, les récits touchants, captivants, seront les mises en bouche des saveurs japonaises.

19h 1er partie Fiction coréenne

Forme de poussière Réalisation Jiwon Kim Fiction

19 min Corée du sud

La conseillère Heegyeol prend quatre jours de congé après le suicide d’un de ses patients peu après sa séance. Pendant ce temps, Heegyeol se met à cuisiner.

19h30 Entre acte 2ème partie Documentaire

Kazuo Réalisation Françoises Desbois Documentaire 1h32 64 min

Kazuo est né en 1968 à Sado (Japon). Après 25 ans passés à Tokyo, il décide de revenir sur l’île et d’ouvrir son propre restaurant. Chaque jour, dans son restaurant, au rythme des saisons, il invente une cuisine locale précise et inspirée. Kazuo nous invite à passer une semaine dans sa cuisine. Un très beau portraits intimistes, qui dévoile un pan de la culture japonaise, avec un intérêt particulier pour la gastronomie.

21h Entre acte 3ème partie Documentaire

Umi no Oya Réalisation Ewen Chardonet, Maya Mider Documentaire 60 min

Quel est le lien entre un écosystème fragilisé et une culture alimentaire mondiale ? Et quelles leçons le passé nous réserve-t-il pour l’avenir ? Umi No Oya Mère de la Mer raconte l’histoire d’une découverte qui a révolutionné l’aquaculture japonaise du nori et a contribué à l’essor d’une culture mondiale du sushi. Grâce à des images subtiles de paysages et à une profonde compréhension de l’histoire culturelle japonaise, le film explore les liens scientifiques internationaux et la résilience des populations dans un monde façonné par les bouleversements et le changement climatique.

REPAS 15 € Dans l’assiette Salade de concombre aux algues Ramen Moshi

Bar à cidres Des Bouteilles à l’Amer

Sur réservation uniquement !

Séance de cinéma seule dans la limite des places disponibles 5€

Contacts :

Cidrerie « Des bouteilles à l’amer » 07 83 03 73 37

assolaniac 06 62 85 55 74 .

Cidrerie « Des bouteilles à l’amer » Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 62 85 55 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tokyo-Kimchi Story ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-07-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS