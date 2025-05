Tokyo Market – Rue de Denver Brest, 28 juin 2025 11:00, Brest.

Finistère

Tokyo Market Rue de Denver Cours Dajot Brest Finistère

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

2025-06-29

Cet événement en plein air, riche en culture, gourmandise, découvertes et animations, s’installe à nouveau pour assouvir curiosité et papilles des petits et grands, en solo, en famille ou entre amis, amateurs et passionnés de Japon.

60 exposants seront réunis pour vous faire voyager ! (créateurs, boutiques spécialisées, clubs d’arts martiaux…) et de nombreuses animations !

Informations pratiques

Tout public.

Programme et liste des exposants à retrouver en ligne, sur le site de l’événement. .

Rue de Denver Cours Dajot

Brest 29200 Finistère Bretagne

