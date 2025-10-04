Tokyo Riddim Bnad + Dj set Atemi – L’Été Indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Gratuit : oui Tout public

Samedi 4 octobre 2025 – sous les Nefs des Machines de l’île Tokyo Riddim Band – Concert :Le son doux et funky du reggae japonais des années 70 et 80. Le groupe est composé de trois générations de musiciens japonais. Une section rythmique londonienne assure le groove : batterie reggae, guitare et lignes de basse roulantes, le tout mixé en direct avec des effets dub. Le mélange des mélodies de Tokyo et des basses profondes de Brixton transforme chaque concert en une célébration joyeuse et lourde en basses, comme un bond dans le temps. Atemi – Dj set :Historique de la scène nantaise, Atemi offre un voyage sonore autour du monde. Activiste de la musique depuis plus de 15 ans, il vit par et pour elle. Inspiré par les danseurs en face de lui, il profite de ses dj sets pour faire passer un message de bienveillance et de liberté à travers sa musique et la danse. Ouverture des portes dès 19h30 – Début des concerts à 20h15 Dans le cadre de l’Été Indien aux Nefs et de la Nippon Rhythm Weekender

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/ete-indien-2025-dossier-de-presse/