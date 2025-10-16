Tolila + Gilliland, architectes : Prendre Soin ENSA de Paris-La Villette Paris

Tolila + Gilliland, architectes : Prendre Soin Jeudi 16 octobre, 18h30 ENSA de Paris-La Villette Paris

Amphithéâtre 302 – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T20:00:00

Fin : 2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T20:00:00

Gaston Tolila et Nicholas Gilliland se sont rencontrés en 2001 autour d’un concours d’architecture humanitaire dont ils furent lauréats. Ce projet de dispensaire nomade fut exposé au Centre Pompidou en 2005.

En 2011, ils créent l’atelier d’architecture Tolila+Gilliland autour de la volonté commune de concevoir des projets, de les accompagner au bout de leur réalisation en explorant les relations entre usages et matériaux. Leur travail a été récompensé par le prix d’Architecture du Moniteur pour la Première Œuvre en 2012, puis parmi les 40 UNDER 40 en 2014 et deux années de suite par le Prix de l’Équerre d’Argent catégorie Lieux d’Activité en 2023 et catégorie Habitat en 2024.

La pratique architecturale de l’atelier se caractérise par une grande polyvalence de programmes : urbanisme, logements, équipements, bureaux, santé, et commerces. Conscients du contexte culturel, social et urbain de chaque site, les projets de l’atelier s’appuient sur une analyse sensible du déjà-là. L’atelier interroge les méthodes constructives comme premier levier dans la réduction de l’impact environnemental des constructions, en privilégiant les matériaux naturels, bio et géosourcés.

Lors de cette conférence, ils présenteront plus spécifiquement le projet de logements de l’îlot poreux à Bagneux qui cherche à développer un plaisir d’habiter ensemble, à travers des espaces partagés de la rue à la chambre.

ENSA de Paris-La Villette 144 Av. de Flandre , 75019 Paris , France

Conférence par l’atelier d’architecture Tolila + Gilliland

