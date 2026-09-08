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AGENDA · Argelès-sur-Mer

TOM ANGELVY Argelès-sur-Mer

samedi 24 avril 2027 · Argelès-sur-Mer

TOM ANGELVY Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 24 avril 2027
Fin
dimanche 25 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
24 Avenue Molière
Ville
66700 Argelès-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Argelès-sur-Mer

TOM ANGELVY

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 20:30:00
fin : 2027-04-24 22:00:00

Date(s) :
2027-04-24

Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale….
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85 

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English :

This new show explores that intimate disconnect I sometimes feel with others—and not just because my fame is a bit shaky….

L’événement TOM ANGELVY Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER

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