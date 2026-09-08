TOM ANGELVY Argelès-sur-Mer
samedi 24 avril 2027 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
TOM ANGELVY
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 20:30:00
fin : 2027-04-24 22:00:00
Date(s) :
2027-04-24
Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale….
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
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English :
This new show explores that intimate disconnect I sometimes feel with others—and not just because my fame is a bit shaky….
L’événement TOM ANGELVY Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER
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