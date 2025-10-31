Tom Baldetti en spectacle MAUBOURGUET Maubourguet

Tom Baldetti en spectacle MAUBOURGUET Maubourguet vendredi 31 octobre 2025.

Tom Baldetti en spectacle

MAUBOURGUET Centre culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.

Depuis janvier 2025, Tom est devenu chroniqueur régulier sur France Inter.

BIOGRAPHIE

Monté sur Paris il y a quelques années, il s’impose avec persévérance et travail comme l’un des principaux humoristes de la prochaine génération !

Il parvient à mêler humour et émotion, se livrant avec sincérité sur sa vie de jeune adulte, sa famille, et ses racines toulousaines. Il se questionne sur la paternité, l’amitié et la quête d’amour avec un regard à la fois tendre et absurde. Ses mimiques et son énergie toute particulière font de lui un comédien à part entière.

À travers des improvisations bienveillantes et des moments de partage authentiques, Tom crée une atmosphère de complicité avec son public et lui fait ressentir l’impression d’une soirée entre amis.

Depuis juin 2024, Tom Baldetti a inventé un personnage qu’il met en scène sur les réseaux sociaux La Sardine. Il incarne le cliché d’un marseillais désabusé aussi attachant que farfelu, qui devient rapidement la vedette des réseaux sociaux pendant tout l’été, faisant exploser son nombre d’abonnés. Il s‘amuse depuis à créer des variantes d’autres origines avec Tom le Maquereau (quebecois) et Tom l’Esturgeon (russe). C’est ainsi qu’il a dépassé en janvier 2025 les 550k followers . .

MAUBOURGUET Centre culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 contact@adour-madiran.fr

English :

Tom loves people, knows how to look at them and how to make them laugh.

In this disarmingly funny stand-up comedy, Tom examines his family ties, his childhood fears and the unsuspected strengths of a young adult. He wonders about fatherhood, the meaning of friendship and the mad desire to be loved.

With a mastery of improvisation honed in the Comedy Clubs and a constant benevolence towards his audience, his powerful performance and the accuracy of his text make this a show like no other, one to remember for a long time to come.

Since January 2025, Tom has been a regular columnist on France Inter.

German :

Tom liebt die Menschen, er kann sie gut beobachten und hat verstanden, wie man sie zum Lachen bringt.

In dieser entwaffnend komischen Stand-up-Comedy zerlegt Tom seine Familienbande, seine Kindheitsängste und die ungeahnten Kräfte eines jungen Erwachsenen. Er stellt sich Fragen über die Vaterschaft, die Bedeutung von Freundschaft und die verrückte Sehnsucht, geliebt zu werden.

Mit einer in den Comedy Clubs verfeinerten Improvisationskunst und einem ständigen Wohlwollen gegenüber seinem Publikum machen sein kraftvolles Spiel und die Richtigkeit seines Textes diese Aufführung zu einem nicht alltäglichen Moment, an den man sich noch lange erinnern wird.

Seit Januar 2025 ist Tom regelmäßiger Kolumnist bei France Inter.

Italiano :

Tom ama le persone, sa come guardarle e come farle ridere.

In questa disarmante e divertente stand-up comedy, Tom esamina i suoi legami familiari, le sue paure infantili e gli insospettabili punti di forza di un giovane adulto. Si interroga sulla paternità, sul significato dell’amicizia e sul folle desiderio di essere amati.

Con una padronanza dell’improvvisazione affinata nei Comedy Club e una costante benevolenza verso il pubblico, la sua potente performance e l’accuratezza del suo testo fanno di questo spettacolo uno spettacolo senza precedenti, da ricordare a lungo.

Dal gennaio 2025, Tom è un editorialista regolare di France Inter.

Espanol :

A Tom le encanta la gente, sabe cómo mirarla y cómo hacerla reír.

En esta comedia stand-up desarmantemente divertida, Tom examina sus lazos familiares, sus miedos infantiles y las fortalezas insospechadas de un joven adulto. Se pregunta sobre la paternidad, el significado de la amistad y el loco deseo de ser amado.

Con un dominio de la improvisación perfeccionado en los Clubes de la Comedia y una constante benevolencia hacia su público, su poderosa actuación y la precisión de su texto hacen de éste un espectáculo sin igual, para recordar durante mucho tiempo.

Desde enero de 2025, Tom es columnista habitual de France Inter.

L’événement Tom Baldetti en spectacle Maubourguet a été mis à jour le 2025-09-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65