Tom Baldetti et Yassir – Le Rooftop Embrun Embrun, 5 juin 2025 07:00, Embrun.

Hautes-Alpes

Tom Baldetti et Yassir Le Rooftop Embrun 7 avenue du lac Embrun Hautes-Alpes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-05

Retrouve Tom Baldetti et Yassir au Rooftop Embrun le 05 juin.

.

Le Rooftop Embrun 7 avenue du lac

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 24 71 contact@lerooftop-embrun.com

English :

Join Tom Baldetti and Yassir at Rooftop Embrun on June 05.

German :

Finde Tom Baldetti und Yassir am 05. Juni im Rooftop Embrun.

Italiano :

Unitevi a Tom Baldetti e Yassir al Rooftop Embrun il 5 giugno.

Espanol :

Únase a Tom Baldetti y Yassir en Rooftop Embrun el 5 de junio.

L’événement Tom Baldetti et Yassir Embrun a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon