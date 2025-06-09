Tom Baldetti Festival Drôlement Bien Grand Kursaal Besançon
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire. Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé. Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
