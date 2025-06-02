TOM BALDETTI – GARE DU MIDI Biarritz

TOM BALDETTI Début : 2026-02-24 à 20:30. Tarif : – euros.

REGARTS ASSOCIATION PRÉSENTE : TOM BALDETTITom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire. Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé. Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.PS : prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer.Pour éviter les arnaques, privilégiez l’usage d’une plateforme de revente sécuriséeMardi 24 février 2026 Ouvertures des portes à 19h30 / Début du spectacle à 20h3023 avenue du général Foch64200 BiarritzLe consentement :- doit être volontaire : CÉDER (face à l’insistance, la pression, le chantage affectif, etc.) N’EST PAS CONSENTIR.- doit être clair : L’ABSENCE DE REFUS ne vaut PAS CONSENTEMENT. En cas de doute, demandez !- doit être donné par une personne qui a la CAPACITÉ DE CONSENTIR : une personne très alcoolisée, endormie, inconsciente ou droguée n’est JAMAIS consentante.- doit être spécifique : il est donné À CHAQUE ÉTAPE ET À CHAQUE FOIS.- est TOUJOURS RÉVOCABLE : on peut changer d’avis À N’IMPORTE QUEL MOMENT.Tout comportement ou propos sexiste, transphobe, homophobe, lesbophobe, biphobe, sérophobe, validiste, raciste, putophobe, grossophobe, classiste, est bien évidemment à proscrire et entraînera une exclusion de notre événement. source @fetonsplusrisquonsmoins @act’up sud

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64