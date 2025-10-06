TOM BALDETTI – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

TOM BALDETTI Début : 2026-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

TOM BALDETTI – TOME 1 Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décor9que ses liens familiaux, sespeurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se ques9onne surla paternité, le sens de l’ami9é et la folle envie d’être aimé.Avec une grande maîtrise de l’improvisa9on affinée dans les Comedy Clubs et unebienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son textefont de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappelleralongtemps.PS : prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38