DANS LA PEAU DE CYRANO – ESPACE JEAN POPEREN Meyzieu

DANS LA PEAU DE CYRANO Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans la peau de CyranoTout public dès 10 ans Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

ESPACE JEAN POPEREN 135 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69330 Meyzieu 69