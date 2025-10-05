TOM BALDETTI TOME 1 Béziers

TOM BALDETTI TOME 1

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Tom observe les gens et les fait rire. Entre famille, amitié et désirs d’être aimé, ce stand-up mêle humour, impro et émotion. Prenez aussi une place pour votre mère !

Tom aime les gens, sait les observer et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand-up d’une drôlerie désarmante, il décortique ses liens familiaux, ses peurs d’enfant et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il questionne la paternité, le sens de l’amitié et le désir d’être aimé.

Avec une improvisation maîtrisée, affinée dans les Comedy Clubs, et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment unique, dont on se souviendra longtemps.

PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va adorer.

Tom observes people and makes them laugh. Between family, friendship and the desire to be loved, this stand-up mixes humor, improvisation and emotion. Take a seat for your mother too!

Tom beobachtet die Menschen und bringt sie zum Lachen. Zwischen Familie, Freundschaft und dem Wunsch, geliebt zu werden, mischt diese Stand-up-Comedy Humor, Improvisation und Emotionen. Nehmen Sie auch einen Platz für Ihre Mutter ein!

Tom osserva le persone e le fa ridere. Tra famiglia, amicizia e desiderio di essere amati, questo stand-up mescola umorismo, improvvisazione ed emozione. Accomodatevi anche per vostra madre!

Tom observa a la gente y la hace reír. Entre la familia, la amistad y el deseo de ser querido, este monologuista mezcla humor, improvisación y emoción. ¡Tome asiento también para su madre!

