Tom Baldetti : Tome 1 Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:30 –

38 €

Stand-up Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.Dans ce stand-up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.PS : prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

https://lacite-nantes.fr/evenement/tom-baldetti-tome-1.html