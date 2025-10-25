Tom Baldetti Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Tom Baldetti Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.

Tom Baldetti

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2025-10-25

2025-10-25

Fier de ses racines villeneuvoises, Tom Baldetti électrise les scènes avec un stand-up tendre, drôle et furieusement vrai.

Avec son alter ego Tom la Sardine, il mêle improvisation, émotion et fous rires, dans un spectacle qui touche au cœur.

Sur réservation.

Durée 1h15 Tout public.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Tom Baldetti

Proud of his Villeneuve roots, Tom Baldetti electrifies stages with his tender, funny and furiously real stand-up.

With his alter ego Tom la Sardine, he mixes improvisation, emotion and laughter in a show that touches the heart.

Reservations required.

Running time: 1h15 All audiences.

German : Tom Baldetti

Tom Baldetti, der stolz auf seine Wurzeln in Villeneuve ist, elektrisiert die Bühnen mit einem zärtlichen, witzigen und wütend wahren Stand-up.

Mit seinem Alter Ego Tom la Sardine vermischt er Improvisation, Emotionen und Lachen in einer Show, die zu Herzen geht.

Nur mit Reservierung.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Orgoglioso delle sue radici di Villeneuve, Tom Baldetti elettrizza i palcoscenici con uno stand-up tenero, divertente e furiosamente reale.

Con il suo alter ego Tom la Sardine, mescola improvvisazione, emozione e risate in uno spettacolo che tocca il cuore.

Prenotazione obbligatoria.

Durata: 1h15 Per tutti i pubblici.

Espanol : Tom Baldetti

Orgulloso de sus raíces villenenses, Tom Baldetti electriza los escenarios con un stand-up tierno, divertido y furiosamente real.

Con su alter ego Tom la Sardine, mezcla improvisación, emoción y risas en un espectáculo que llega al corazón.

Reserva previa.

Duración: 1h15 Todos los públicos.

