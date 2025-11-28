TOM BERNUS TRIO + JAM AUTRUCHE Toulouse
TOM BERNUS TRIO + JAM AUTRUCHE Toulouse vendredi 28 novembre 2025.
TOM BERNUS TRIO + JAM Vendredi 28 novembre, 20h30 AUTRUCHE Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:00:00
Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:00:00
Les américains ont inventé le jazz, not bad. Mais en France on a le jazz manouche, une source d’inspiration et d’émotions intarissable.
Facebook
Instagram
AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Tom-Bernus-trio/100063812987812/ »}, {« data »: {« author »: « tombernus », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Tom Bernus (@tombernus) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/436015122_454969953753098_1113331660649118011_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby42NjIuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_oc=Q6cZ2QFLzakG9JH0CX7g7czRkPSNt_P2mBM1AvsfVqHIGLLbEgxmJfk82n_QB8RJEvGP3tk&_nc_ohc=3WPDd2VDGDQQ7kNvwHgblLU&_nc_gid=h-_IItYTGMBtDTnsjiPH5A&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afb7f46ZfVHUhCMNn4I97Q-uSJgo88g0CUKYXbsAsjw9Gg&oe=68BDFBC4&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tombernus/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/tombernus/ »}]
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz Manouche Jam