TOM BIRD le pré rouge Ruffey-sur-Seille

TOM BIRD

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 18:00:00

fin : 2026-01-08 23:30:00

Date(s) :

2026-01-08

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité.

Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nue de l’âme. Un peu d’humour et de tendresse, des sonorités folk et des harmonies vocales ; de la chanson française qui parle à chacun.e.

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

