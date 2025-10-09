TOM BIRD le pré rouge Ruffey-sur-Seille
TOM BIRD
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-08 18:00:00
fin : 2026-01-08 23:30:00
2026-01-08
Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité.
Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nue de l’âme. Un peu d’humour et de tendresse, des sonorités folk et des harmonies vocales ; de la chanson française qui parle à chacun.e.
Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .
le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
