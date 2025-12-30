TOM BOUDET Le Point Virgule Paris

TOM BOUDET Début : 2026-02-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Tom Boudet, humoriste lillois de 21 ans, vous dit tout. Vous dit quoi est un spectacle sur ses introspections. Pour lui, chaque sujet est prétexte à un questionnement sur le fait de « grandir ». Le diagnostic est posé : il a le syndrome de Peter Pan. A travers ses personnages absurdes, Tom part à la recherche de lui-même, et nous embarque dans son quotidien qui n’est finalement pas très loin du nôtre… Ses textes sont tantôt grinçants, tantôt émouvants, mais toujours fins. Tom Boudet “Vous dit quoi”. Sur quoi ? Sur vous, sur lui. Sur nous, quoi !Mise en scène de Tom Dingler

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75