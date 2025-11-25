TOM BOUDET – TOM BOUDET VOUS DIT QUOI – LE SPLENDID Lille

Dans ce spectacle de stand up, l’humoriste Tom Boudet vous dit tout. Sur quoi ?Sur ses introspections qui touchent toutes les générations : enfance, monde de la vingtaine, vieillesse, tout est source de questionnements ! À travers ses observations et ses personnages absurdes, Tom essaye de se trouver lui-même, et nous embarque dans sa vie qui n’est pas très loin de la nôtre…“Vous Dit Quoi”, c’est sur quoi ?Sur vous.Sur moi.Sur nous, quoi.Passionné d’humour et d’art depuis tout petit, Tom Boudet est un humoriste, comédien, et YouTubeur lillois.Dès l’âge de 13 ans, le jeune homme se lance sur YouTube, mais c’est à 17 ans qu’il démarre sur scène.Depuis 2021, Tom nous présente son tout premier spectacle, VOUS DIT QUOI .Durée : entre 1h10 et 1h20PLACEMENT LIBRELieu : Le Splendid, 1 place du Mont de Terre, 59 800 Lille

