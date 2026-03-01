Tom Boudet Vous dis quoi La Comédie du Finistère Brest

Tom Boudet Vous dis quoi

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:15:00

Date(s) :

2026-03-26

Dans ce premier spectacle, Tom Boudet vous dit tout. Sur quoi ?

Sur son plus grand paradoxe l’excitation d’avoir atteint la majorité, et le refus de devenir un adulte sérieux.

À travers ses observations et ses personnages absurdes, Tom essaye de se trouver lui-même, et nous embarque dans sa vie qui n’est pas très loin de la nôtre.

Vous Dit Quoi , c’est sur quoi ? Sur vous. Sur moi. Sur nous, quoi.

Tom Boudet est un humoriste lillois âgé de 22 ans. Dès l’âge de 13 ans, le jeune homme se lance sur YouTube, mais c’est à 17 ans qu’il monte sur scène pour la première fois. C’est la révélation. Aujourd’hui, il présente son tout premier spectacle VOUS DIT QUOI .

Tom Boudet est finaliste de la première édition de Comedy Class d’Eric et Ramzy , diffusé actuellement sur Amazon Prime Video.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : Tom Boudet Vous dis quoi

L’événement Tom Boudet Vous dis quoi Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue