TOM BOUDET VOUS DIT QUOI COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

TOM BOUDET VOUS DIT QUOI Début : 2026-05-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans ce premier spectacle, Tom Boudet vous dit tout.Sur quoi ? Sur son plus grand paradoxe : l’excitation d’avoir atteint la majorité, et le refus de devenir un adulte sérieux. A travers ses observations et ses personnages absurdes, Tom essaye de se trouver lui-même, et nous embarque dans sa vie qui n’est pas très loin de la nôtre. “Vous Dit Quoi”, c’est sur quoi ? Sur vous. Sur moi. Sur nous, quoi.Passionné d’humour et d’art depuis son plus jeune âge, Tom Boudet est un humoriste lillois âgé de 23 ans. Dès l’âge de 13 ans, le jeune homme se lance sur YouTube, mais c’est à 17 ans qu’il monte sur scène pour la première fois. C’est la révélation. Aujourd’hui, il présente son tout premier spectacle : “VOUS DIT QUOI”.Tom Boudet est finaliste de la première édition de « Comedy Class d’Eric et Ramzy », diffusé actuellement sur Amazon Prime Video.Auteur : Tom Boudet, Mayeul VannierArtistes : Tom BoudetMetteur en scène : Tom Dingler

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42