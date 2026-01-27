TOM BOUDET VOUS DIT QUOI LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

TOM BOUDET VOUS DIT QUOI

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.6 – 24.6 – EUR

24.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 20:30:00

fin : 2026-04-06 21:45:00

Date(s) :

2026-04-06

Tom Boudet, humoriste lillois de 21 ans, vous dit tout.

Sur ses introspections le cliché sur les vingtenaires, la liberté d’être un adulte avec une mentalité d’enfant… pour lui, chaque sujet est prétexte à un questionnement.

A travers ses personnages absurdes, Tom part à la recherche de lui-même, et nous embarque dans son quotidien qui n’est finalement pas très loin de la nôtre…

Tom Boudet “Vous dit quoi”. Sur quoi, ? Sur vous, sur lui.

Sur nous, quoi !

Tom Boudet, a 21-year-old comedian from Lille, tells you all about it.

On his introspections: the cliché about twentysomethings, the freedom of being an adult with a childlike mentality… for him, every subject is a pretext for questioning.

