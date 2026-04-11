TOM BYARS ROCK/USA 5 bis Périgueux

Périgueux

TOM BYARS ROCK/USA

5 bis 5 Bis Rue Salomon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tom BYARS en Concert L’Esprit Rock & USA

Préparez-vous à un voyage sonore direction les grands espaces américains ! Le Cogagne à Périgueux accueille Tom BYARS pour une soirée placée sous le signe du Rock pur jus.

Entre riffs électrisants et énergie scénique brute, venez vibrer au rythme d’un répertoire qui rend hommage aux racines du rock US. Une immersion totale, une voix de caractère et une ambiance survoltée vous attenden .

5 bis 5 Bis Rue Salomon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 70 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOM BYARS ROCK/USA

L’événement TOM BYARS ROCK/USA Périgueux a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Communal de Périgueux