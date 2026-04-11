TOM BYARS ROCK/USA 5 bis Périgueux
TOM BYARS ROCK/USA 5 bis Périgueux samedi 11 avril 2026.
Périgueux
TOM BYARS ROCK/USA
5 bis 5 Bis Rue Salomon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tom BYARS en Concert L’Esprit Rock & USA
Préparez-vous à un voyage sonore direction les grands espaces américains ! Le Cogagne à Périgueux accueille Tom BYARS pour une soirée placée sous le signe du Rock pur jus.
Entre riffs électrisants et énergie scénique brute, venez vibrer au rythme d’un répertoire qui rend hommage aux racines du rock US. Une immersion totale, une voix de caractère et une ambiance survoltée vous attenden .
5 bis 5 Bis Rue Salomon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 70 19
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English : TOM BYARS ROCK/USA
L’événement TOM BYARS ROCK/USA Périgueux a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Communal de Périgueux
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