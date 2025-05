Toma Gouand : Trio Out ot the Wild – Saison Pannonica – Pannonica Nantes, 28 mai 2025 21:00, Nantes.

Gratuit : non en prévente : Plein :15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : offert € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €Billetteries :- pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

Concert.Formé en 2002, le trio Out of the Wild développe une musique à la fois polyphonique et polyrythmique, guidée par la notion de flux. Qu’il s’agisse de compositions lyriques envoûtantes ou de grooves rythmiques transcendants, ce flux demeure l’essence même de leur expression.Leur inspiration naît de l’observation des merveilles du monde naturel, des cultures qui y sont intimement liées, mais aussi de l’observation des nombres et des couleurs. Lors d’une immersion en forêt équatoriale camerounaise auprès des pygmées Baka, Brice Soniano et Toma Gouband ont puisé une essence brute et organique qui infuse la musique de Out of the Wild. L’usage singulier des pierres et des branchages par le percussionniste confère à leur son un ancrage tellurique, à la fois primitif et innovant. »Math & Spirits + Song Bird » est une suite de compositions écrites par Toma Gouband spécialement pour le trio. S’appuyant sur ses recherches en graphes arythmiques et en imageries polyrythmiques, ces pièces visent à révéler une simplicité nouvelle au sein d’un langage musical structuré par des principes numériques complexes. L’auditeur est ainsi invité à pénétrer un univers où se mêlent mélodies, rythmes et textures, entre clarté et mystère. Les proportions, les couleurs et les symétries présentes dans ces graphes deviennent des éléments essentiels de l’écriture et de l’improvisation, offrant à chaque musicien un espace d’expression libre et intuitive et dessinant une trajectoire infiniment vivante.> Toma Gouband, composition, batterie / Harmen Fraanje, piano / Brice Soniano, contrebasse.Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000