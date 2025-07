Tomates et Cosmos Les Taupins Champignelles

Début : 2025-08-16 18:30:00

fin : 2025-08-16 22:00:00

2025-08-16

Tomate & Cosmos — 9e édition

Une soirée poétique, potagère et cosmique au cœur de la Puisaye !

Chaque été, Tomate & Cosmos célèbre la rencontre entre la nature et l’imaginaire, entre les fruits de la terre et les étoiles du ciel. Pour cette 9e édition, le Jardin Ressource vous invite à un moment convivial, ludique et contemplatif pour petits et grands.

Au programme :

18h30 — Table des jardiniers & visite du jardin

Apportez vos plus belles tomates pour composer l’étal le plus varié de Puisaye anciennes variétés, tomates mutantes, rigolotes, géantes ou miniatures…

L’occasion de partager graines, savoir-faire et secrets de culture tout en découvrant le jardin nourricier.

19h30 — Repas partagé & buvette sur place

Chacun apporte un plat, une boisson ou une envie de partage. La buvette du jardin proposera également quelques douceurs locales.

Ambiance détente et nappes à carreaux sous les étoiles.

21h — Jeux et contes cosmiques

Un grand jeu du Loup-Garou à la sauce tomate revisité avec humour et imagination

Contes du potager cosmique pour enchanter la nuit. Préparez-vous à voyager entre le mythe et le maraîchage !

22h — Photo nocturne Naissance de la constellation de la tomate

Un moment poétique et collectif pour capturer l’instant magique ensemble, nous formerons une constellation vivante… dédiée à la tomate !

Infos pratiques :

Événement gratuit, ouvert à tous

Adapté aux enfants comme aux grands rêveurs

N’oubliez pas d’apporter tomates (si vous en avez !), plat à partager, lampe torche, petite couverture et curiosité

Une soirée pour :

célébrer les richesses du jardin

jouer ensemble

s’émerveiller des liens entre terre et ciel

rêver en collectif

Organisé par Le P.a.r.c Jardin Ressource, dans le cadre de ses animations culturelles et écologiques estivales.

Retrouvez toutes nos actions sur www.leparc.org .

Les Taupins Jardin Ressource Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 20 50 31 17 asso@leparc.org

