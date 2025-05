Tomato Guinguette – Pour se dire au revoir – Le PRéàVIE Le Pré-Saint-Gervais, 16 mai 2025, Le Pré-Saint-Gervais.

Tomato Guinguette – Pour se dire au revoir Le PRéàVIE Le Pré-Saint-Gervais 16 mai – 28 juin Entrée libre

La Tomato Guinguette revient, pour une dernière danse…

Le toute dernière, pour de vrai. Celle qu’on prolonge au maximum, les yeux brillants, le cœur serré.

Vous avez surement dû voir passer l’info, le PRéàVIE, c’est (bientôt) fini.

Après 6 années de création collective, d’effervescence, de fêtes, de projets fous et d’été ensoleillés au cœur du bitume – Soukmachines et ses 250 résident.es doivent rendre les clés.

Mais on ne pouvait pas partir sans se dire au revoir, sans une dernière saison.

La Tomato Guinguette sera de retour pour 7 week-ends festifs > du vendredi 16 mai au samedi 28 juin.

Si vous n’avez jamais mis les pieds au PRéàVIE, c’est maintenant ou jamais : venez profiter de cette bulle d’air au milieu du bitume, découvrir ce lieu unique à l’héritage industriel, devenu un incontournable du Pré-Saint-Gervais.

Si vous êtes un habitué, vous savez de quoi on parle ! Venez profiter une dernière fois de nos frites maison à tomber, poulets, saucisses et barbecues partagés !

On compte sur vous pour écrire le dernier chapitre de cette belle aventure.

Premier rendez-vous ce vendredi avec une jam session des musiciens-résidents du PRéàVIE… >> 19h-22h, ramène ton instrument !

Infos pratiques :

Guinguette ouverte les jeudis et vendredis de 18h à 00h / les samedis de 16h à 00h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T23:59:00.000+02:00

Le PRéàVIE 25 rue Danton, 93310 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis