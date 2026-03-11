Tomawok & one shot band + Kalune AMPLI La Route du Son Billère

Tomawok & one shot band + Kalune

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association Dernière Demeure vous invite à une soirée exceptionnelle !

Pour cette première édition, l’association réunit deux artistes engagés le temps d’une soirée Kalune et Tomawok & One Shot Band pour un concert caritatif !

Depuis un peu plus d’un an, Dernière Demeure œuvre pour accompagner les familles qui perdent un enfant de moins de 30 ans. Ce concert est un moyen de rassembler, sensibiliser et soutenir nos actions.

Amateurs de reggae ou non on vous promet un concert mêlant énergie, émotions et messages forts ! L’occasion de se réunir tout en réalisant une bonne action ! L’ensemble des bénéfices de ce concert sont reversés à l’association Dernière Demeure. .

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@dernieredemeure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tomawok & one shot band + Kalune

L’événement Tomawok & one shot band + Kalune Billère a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pau