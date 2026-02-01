Tombé du camion Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Tombé du camion

Samedi 7 février 2026 à partir de 19h.

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h.

Samedi 21 février 2026 à partir de 19h.

Samedi 28 février 2026 à partir de 19h.

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h.

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-03-28

Venez fêter la 50e avec nous !

L’histoire de Marseille est comme ton téléphone tombée du camion !



Marcel Pignol a la bosse du commerce tout ce qu’il trouve, il peut le vendre ! Il est spécialisé dans les ventes tombé du camion . Suite à un petit séjour tous frais payés aux Baumettes, il a trouvé un poste dans un musée où il continue ses petites combines. Mais une assistante sociale lui est envoyée afin de vérifier si son retour dans la vie active se passe bien. Obligé de lui mentir, Marcel va raconter l’histoire de la ville de Marseille… à la marseillaise !





Une comédie pagnolesque hilarante.

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate our 50th anniversary with us!

