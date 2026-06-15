Lutter

Tombé du ciel Escape Game Tout public

rue de l’Église Lutter Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Escape game en équipes de 4 à 6 personnes, suivi d’un temps convivial.

Cie Les enfants sauvages

Nous sommes en 1932.

Antoine de Saint-Exupéry livre du courrier en provenance d’Amérique du Sud.

Malheureusement, à la suite d’une avarie de son moteur, il s’écrase en éparpillant lettres et cartes postales dans les rues de Lutter.

Des fonctionnaires des PTT et du ministère de l’Air demandent le secours de la population pour récupérer les lettres et les acheminer à leurs destinataires.

Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Escape Game en équipes de 4 à 6 personnes suivi d’un temps convival, ouvert à tous, organisé au Grenier et proposé par l’association Lutter en Découverte. 0 .

rue de l’Église Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 culture@ccsundgau.fr

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English :

Escape game in teams of 4 to 6 people, followed by a social gathering.

L’événement Tombé du ciel Escape Game Tout public Lutter a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau