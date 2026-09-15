Tombé du ciel – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay
jeudi 11 mars 2027 · Maison des Cultures de Pays · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Tombé du ciel – Saison Ah ?
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 19:30:00
fin : 2027-03-11 20:30:00
Date(s) :
2027-03-11
Cie Delta Charlie Delta (33)
Humour noir, poésie de papier et critique sociale contre l’absurdité du monde
Tombés du ciel raconte l’histoire d’un couple de retraités.
Ils vivent au pied du viaduc du Bizouilleau, en périphérie de Villanloing.
Un jour, un désespéré se jette du haut du viaduc et atterrit devant leur porte.
Puis un autre… et encore un autre… et encore un autre…
Leur quotidien devient un enfer et la municipalité fait la sourde oreille face à leurs plaintes. Alors, le couple prend les choses en main et décide d’alerter la presse pour se faire entendre. Mais, de fait divers en emballement médiatique, leur drame intime se transforme soudainement en hilarante affaire d’État.
Marionnettes et théâtre de papier
Tout public à partir de 10 ans .
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Tombé du ciel – Saison Ah ?
L’événement Tombé du ciel – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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