Tombé du ciel – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay

jeudi 11 mars 2027 · Maison des Cultures de Pays · Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Tombé du ciel – Saison Ah ?

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 19:30:00

fin : 2027-03-11 20:30:00

Date(s) :

2027-03-11

Cie Delta Charlie Delta (33)

Humour noir, poésie de papier et critique sociale contre l’absurdité du monde

Tombés du ciel raconte l’histoire d’un couple de retraités.

Ils vivent au pied du viaduc du Bizouilleau, en périphérie de Villanloing.

Un jour, un désespéré se jette du haut du viaduc et atterrit devant leur porte.

Puis un autre… et encore un autre… et encore un autre…

Leur quotidien devient un enfer et la municipalité fait la sourde oreille face à leurs plaintes. Alors, le couple prend les choses en main et décide d’alerter la presse pour se faire entendre. Mais, de fait divers en emballement médiatique, leur drame intime se transforme soudainement en hilarante affaire d’État.

Marionnettes et théâtre de papier

Tout public à partir de 10 ans .

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Tombé du ciel – Saison Ah ?

L’événement Tombé du ciel – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine