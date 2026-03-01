Tombé du Nid L’Escale, espace culturel Talant

Tombé du Nid

L’Escale, espace culturel Esplanade Michèle Soyer Talant Côte-d’Or

Début : 2026-03-25 11:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Au pied du grand pin, l’Oiseau-Musique chante et danse son rêve d’être maman…

Tous les matins, elle découvre un oeuf tombé du nid.

Toc toc toc!

Quand l’oeuf s’ouvre, ce n’est pas un oisillon qui fait son apparition, mais de drôles de surprises…

Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles, touchez, sentez, goûtez, dansez si vous voulez dans ce spectacle interactif et sensoriel !

Une mini-comédie musicale pour les tout-petits à partir de 6 mois, écrite et interprétée par Claire-Marie Bellon, organisée par la compagnie de spectacle vivant La Chouette Clairette. .

L’Escale, espace culturel Esplanade Michèle Soyer Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 10 74 27

