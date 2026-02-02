Tomber sans bruit Opéra de Reims Reims
Tomber sans bruit Opéra de Reims Reims jeudi 2 avril 2026.
Tomber sans bruit
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Tout public
Tragédie lyrique
Élise Dabrowski
Réalisé à partir d’archives sonores et visuelles collectées en ligne, Tomber Sans Bruit s’inspire librement du drame industriel et social d’un grand groupe français, leader de l’habillement Vivarte.
Au début des années 2000, c’est un géant qui compte une vingtaine d’enseignes (La Halle, André, …) et emploie plus de 20 000 personnes. Vingt ans plus tard, le Groupe est liquidé, ses derniers salariés sont licenciés dans l’indifférence générale.
Sur scène, salariés et dirigeants dialoguent avec un chœur de haut-parleurs installés dans des mannequins de prêt-à-porter et rejouent les échos d’une chute annoncée, mêlant leurs voix à l’électronique et au trombone, nouvel aulos qui renvoie aux premiers temps de la tragédie antique.
Livret d’après une idée originale d’Antoine Veyronnet et des mots d’ ancien.n.es salarié·e·s et dirigeant·e·s du groupe Vivarte, Élise Dabrowski, Sophocle.
Avec
La salariée Angèle Chemin
Les pdg, une voix Vincent Vantyghem
Le coryphée Élise Dabrowski
Trombone et une salariée Christiane Bopp
Électronique et un salarié Eric Broitmann
Voix enregistrées Camille Merckx, Aurore Bouston
Mise en scène Jean-Benoît Nison
Son Anaïs Georgel
Lumières Gildas Goujet
Scénographie Franck Jamin
Composition Élise Dabrowski
Composition et live électronique Eric Broitmann
Co-composition Christiane Boop
***
Le rendez-vous est fixé devant l’Opéra de Reims. Le lieu exact de la représentation restera secret et vous serez ensuite conduits jusqu’à l’endroit prévu. .
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 50 03 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tomber sans bruit
L’événement Tomber sans bruit Reims a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne