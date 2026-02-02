Tomber sans bruit Opéra de Reims Reims

Tomber sans bruit

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Tragédie lyrique

Élise Dabrowski

Réalisé à partir d’archives sonores et visuelles collectées en ligne, Tomber Sans Bruit s’inspire librement du drame industriel et social d’un grand groupe français, leader de l’habillement Vivarte.

Au début des années 2000, c’est un géant qui compte une vingtaine d’enseignes (La Halle, André, …) et emploie plus de 20 000 personnes. Vingt ans plus tard, le Groupe est liquidé, ses derniers salariés sont licenciés dans l’indifférence générale.

Sur scène, salariés et dirigeants dialoguent avec un chœur de haut-parleurs installés dans des mannequins de prêt-à-porter et rejouent les échos d’une chute annoncée, mêlant leurs voix à l’électronique et au trombone, nouvel aulos qui renvoie aux premiers temps de la tragédie antique.

Livret d’après une idée originale d’Antoine Veyronnet et des mots d’ ancien.n.es salarié·e·s et dirigeant·e·s du groupe Vivarte, Élise Dabrowski, Sophocle.

Avec

La salariée Angèle Chemin

Les pdg, une voix Vincent Vantyghem

Le coryphée Élise Dabrowski

Trombone et une salariée Christiane Bopp

Électronique et un salarié Eric Broitmann

Voix enregistrées Camille Merckx, Aurore Bouston

Mise en scène Jean-Benoît Nison

Son Anaïs Georgel

Lumières Gildas Goujet

Scénographie Franck Jamin

Composition Élise Dabrowski

Composition et live électronique Eric Broitmann

Co-composition Christiane Boop

Le rendez-vous est fixé devant l’Opéra de Reims. Le lieu exact de la représentation restera secret et vous serez ensuite conduits jusqu’à l’endroit prévu. .

