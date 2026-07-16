Tombés du ciel, La Chênaie du Courneau, Canéjan

Informations pratiques

Tombés du ciel Mardi 9 février 2027, 20h00 La Chênaie du Courneau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:00:00+01:00

Tombés du ciel raconte l’histoire d’un couple de retraités.

Ils vivent au pied du viaduc du Bizouilleau, en périphérie de Villanloing.

Un jour, un désespéré se jette du haut du viaduc et atterrit devant leur porte.

Puis un autre… et encore un autre… et encore un autre…

Leur quotidien devient un enfer et la municipalité fait la sourde oreille face à leurs plaintes.

Alors, le couple prend les choses en main et décide d’alerter la presse pour se faire entendre.

Mais l’emballement médiatique prend des proportions qu’ils n’avaient pas soupçonnées, et leur drame intime se transforme soudainement en affaire d’État.

Inspiré d’un fait divers réel, le spectacle mêle humour noir, poésie absurde et critique sociale. À travers un univers visuel et sonore, peuplé de marionnettes, de collages photographiques et de ritournelles radiophoniques, il dépeint avec humour l’absurdité de la médiatisation d’un drame, ainsi que ses répercussions sur celles et ceux qui en sont le sujet.

Le ton, espiègle et grinçant, oscille entre satire et poésie pour interroger notre rapport à l’information et au sensationnalisme.

La Chênaie du Courneau Chemin du Courneau, 33610 Canéjan Canéjan 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cie Delta Charlie Delta

Pierrick Lefèvre