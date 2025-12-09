Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945 Espace Noriac Limoges

Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le Centre de la mémoire d’Oradour a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence intitulée Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945. Celle-ci sera assurée par Claire Andrieu, professeure émérite des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire politique et sociale du XXe siècle, elle a été maîtresse de conférences à l’université Paris 1. Elle est membre du Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP) et associée au Centre de Recherches Internationales (CERI).

La conférence est gratuite, mais la réservation est obligatoire via BilletWeb (en lien). Les inscriptions ouvriront trois semaines avant la date de la conférence. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945

L’événement Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945 Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole