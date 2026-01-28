Tombola Cupidon

Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 11:00:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

Date(s) :

2026-02-02

TOMBOLA CUPIDON

Du Lundi 02 février au Samedi 07 février participez à notre Tombola Cupidon pour remporter l’un des 4 packs St Valentin.

Tirages au sort le samedi 07 février à 18 h et 20 h (présence obligatoire)

2 gagnants à chaque tirage

Apéritif offert à 19 h

Pièce identité obligatoire valide pour l’accès au Casino. Entrée interdite aux mineurs.

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON SURTAXE) .

Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CUPID’S TOMBOLA

L’événement Tombola Cupidon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud