Tombola Cupidon L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 2 février 2026.
Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-02-02 11:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-02
Du Lundi 02 février au Samedi 07 février participez à notre Tombola Cupidon pour remporter l’un des 4 packs St Valentin.
Tirages au sort le samedi 07 février à 18 h et 20 h (présence obligatoire)
2 gagnants à chaque tirage
Apéritif offert à 19 h
Pièce identité obligatoire valide pour l’accès au Casino. Entrée interdite aux mineurs.
LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON SURTAXE) .
Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29
