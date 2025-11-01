Tombola de l’Avent par les amis du château Valréas

Tombola de l’Avent par les amis du château

43 cours victor hugo Valréas Vaucluse

Début : Vendredi 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

2025-11-01

Vente de billets de tombola, Tombola de l'avent

Retrouvez nous Marché mercredi place cardinal Maury Valréas , Marché jeudi place de la république Nyons Marché vendredi place du onze novembre Taulignan.

Un gagnant par jour, du 1er au 24 décembre.

43 cours victor hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 45 54 90 lesamisdesimiane@gmail.com

English :

Sale of tombola tickets, Advent tombola

Come and see us: Wednesday market place cardinal Maury Valréas , Thursday market place de la république Nyons Friday market place du onze novembre Taulignan.

One winner per day, from December 1 to 24.

German :

Verkauf von Tombola-Losen, Advents-Tombola

Treffen Sie uns Markt am Mittwoch place cardinal Maury Valréas , Markt am Donnerstag place de la république Nyons Markt am Freitag place du onze novembre Taulignan.

Ein Gewinner pro Tag vom 1. bis 24. Dezember.

Italiano :

Vendita di biglietti della tombola, tombola dell'Avvento

Venite a trovarci: Mercoledì mercatino cardinal Maury Valréas, giovedì mercatino de la république Nyons venerdì mercatino du onze novembre Taulignan.

Un vincitore al giorno, dal 1° al 24 dicembre.

Espanol :

Venta de boletos de tómbola, tómbola de Adviento

Venga a vernos Miércoles mercado del cardenal Maury Valréas , Jueves mercado de la república Nyons Viernes mercado de onze novembre Taulignan.

Un ganador por día, del 1 al 24 de diciembre.

