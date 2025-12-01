Tombola de Noël de Caritas Masevaux-Niederbruck
16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Caritas vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle tombola de Noël.
16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 33 14
English :
Caritas invites you to its traditional Christmas tombola.
German :
Die Caritas lädt Sie zu ihrer traditionellen Weihnachtstombola ein.
Italiano :
La Caritas vi invita alla sua tradizionale tombola natalizia.
Espanol :
Cáritas te invita a su tradicional tómbola navideña.
