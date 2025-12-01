Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tombola de Noël de Caritas Masevaux-Niederbruck

Tombola de Noël de Caritas Masevaux-Niederbruck samedi 13 décembre 2025.

Tombola de Noël de Caritas

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Caritas vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle tombola de Noël.
Caritas vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle tombola de Noël.   .

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 33 14 

English :

Caritas invites you to its traditional Christmas tombola.

German :

Die Caritas lädt Sie zu ihrer traditionellen Weihnachtstombola ein.

Italiano :

La Caritas vi invita alla sua tradizionale tombola natalizia.

Espanol :

Cáritas te invita a su tradicional tómbola navideña.

L’événement Tombola de Noël de Caritas Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach