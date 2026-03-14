Tombola des commerçants Montbazens
Tombola des commerçants Montbazens mardi 1 décembre 2026.
Tombola des commerçants
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2027-01-04
Date(s) :
2026-12-01
Tombola des commerçants. Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53
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English :
Merchants’ raffle. Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)
L’événement Tombola des commerçants Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)