TOMBOLA DES ÉCRIVAINS EN PROVENCE Office de Tourisme de Fuveau Fuveau

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 17h.
Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau Bouches-du-Rhône
Participez à la Tombola des Écrivains ! Séjour en capitale européenne, repas, livres & paniers gourmands à gagner. Tirage le 7 sept !
✨ Grande Tombola des Écrivains ! ✨
À l’occasion du Salon Les Écrivains en Provence, tentez votre chance et remportez de superbes lots !
1er prix un séjour pour 2 personnes (4 nuits avec petits-déjeuners) dans la capitale européenne de votre choix, offert par Jancarthier Voyages.
2e prix un repas bouillabaisse signé Gilles Carmignani pour 2 personnes à La Table de l’Olivier Marseille.
3e prix une magnifique valise de livres (valeur 150 €).
️ 4e prix un panier de spécialités siciliennes offert par le Comité de Jumelage.
Du 5e au 10e prix de nombreux livres et bons d’achats.
Ticket de souscription seulement 2 € !
Tirage au sort dimanche 7 septembre à 17h, lors du salon.
Ne manquez pas cette belle occasion de vivre un séjour inoubliable et de repartir avec des cadeaux uniques ! .
Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 68 13 03
English :
Enter the Writers’ Tombola! A stay in a European capital, meals, books & gourmet baskets to be won. Draw on Sept. 7!
German :
Nehmen Sie an der Tombola der Schriftsteller teil! Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt in einer europäischen Hauptstadt, Mahlzeiten, Bücher & Feinschmeckerkörbe. Ziehung am 7. September!
Italiano :
Partecipa alla Tombola degli scrittori! Vincete un viaggio in una capitale europea, un pasto, un libro o un cesto gastronomico. Estrazione il 7 settembre!
Espanol :
Participe en la tómbola de los escritores Gane un viaje a una capital europea, una comida, un libro o una cesta gourmet. Sorteo el 7 de septiembre
