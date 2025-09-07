TOMBOLA DES ÉCRIVAINS EN PROVENCE Office de Tourisme de Fuveau Fuveau

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 17h.

TIRAGE. Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau Bouches-du-Rhône

Participez à la Tombola des Écrivains ! Séjour en capitale européenne, repas, livres & paniers gourmands à gagner. Tirage le 7 sept !

✨ Grande Tombola des Écrivains ! ✨

À l’occasion du Salon Les Écrivains en Provence, tentez votre chance et remportez de superbes lots !

1er prix un séjour pour 2 personnes (4 nuits avec petits-déjeuners) dans la capitale européenne de votre choix, offert par Jancarthier Voyages.

2e prix un repas bouillabaisse signé Gilles Carmignani pour 2 personnes à La Table de l’Olivier Marseille.

3e prix une magnifique valise de livres (valeur 150 €).

️ 4e prix un panier de spécialités siciliennes offert par le Comité de Jumelage.

Du 5e au 10e prix de nombreux livres et bons d’achats.



Ticket de souscription seulement 2 € !

Tirage au sort dimanche 7 septembre à 17h, lors du salon.



Ne manquez pas cette belle occasion de vivre un séjour inoubliable et de repartir avec des cadeaux uniques ! .

Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 68 13 03

English :

Enter the Writers’ Tombola! A stay in a European capital, meals, books & gourmet baskets to be won. Draw on Sept. 7!

German :

Nehmen Sie an der Tombola der Schriftsteller teil! Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt in einer europäischen Hauptstadt, Mahlzeiten, Bücher & Feinschmeckerkörbe. Ziehung am 7. September!

Italiano :

Partecipa alla Tombola degli scrittori! Vincete un viaggio in una capitale europea, un pasto, un libro o un cesto gastronomico. Estrazione il 7 settembre!

Espanol :

Participe en la tómbola de los escritores Gane un viaje a una capital europea, una comida, un libro o una cesta gourmet. Sorteo el 7 de septiembre

L’événement TOMBOLA DES ÉCRIVAINS EN PROVENCE Fuveau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Fuveau