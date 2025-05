TOMBOLA FÊTE DES MÈRES 2025 – Montpellier, 12 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

Début : 2025-05-12

fin : 2025-05-13

2025-05-12

2025-05-13

2025-05-14

2025-05-15

2025-05-16

2025-05-19

2025-05-20

2025-05-21

2025-05-22

2025-05-23

Ne manquez pas la tombola organisée pour la Fête des Mères du 12 au 23 mai 2025

Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

Une boutique éphémère pour des cadeaux solidaires !

Plus de 200e de lots à gagner !

1SAC DE VOYAGE

1 CABA PLAGE

2 LUNCH BOX

3 BONS D’ACHAT ÉCO-MAROQUINERIE

2 BONS DE REPASSAGE

2 TROUSSES DE TOILETTE

3 CENDRIERS DE POCHE

Tirage au sort le 23 mai à 16h .

1 Rue Meyrueis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the Mother’s Day tombola from May 12 to 23, 2025

Monday to Friday, 08:30 to 17:00

An ephemeral boutique for gifts of solidarity!

German :

Verpassen Sie nicht die Verlosung, die zum Muttertag vom 12. bis 23. Mai 2025 veranstaltet wird

Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:00 Uhr

Ein vorübergehender Laden für solidarische Geschenke!

Italiano :

Non perdetevi la tombola per la Festa della Mamma dal 12 al 23 maggio 2025

Da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 17:00

Una boutique effimera per regali solidali!

Espanol :

No te pierdas la tómbola del Día de la Madre del 12 al 23 de mayo de 2025

De lunes a viernes de 08:30 a 17:00

¡Una boutique efímera de regalos solidarios!

