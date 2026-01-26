Tommy dans Parce que c’est marrant Agen

Tommy dans Parce que c’est marrant

23 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-21

2026-02-19

Tommy en spectacle au Contrepoint Café Théâtre un show drôle et décalé, garanti plein de rires.

Est-ce que les gens lisent vraiment les pitchs ?

Tout ce que je peux vous promettre, c’est que ce sera marrant. Et si ça l’est pas, ça vous donnera l’occasion de me critiquer. Ça vous fera du bien, les français adorent détester. Donc dans les deux cas, je vous procure du plaisir. Je ne fais pas de la scène pour dénoncer ou faire passer un message, je fais de la scène car je trouve ça marrant.

Alors je dis des choses que je trouve marrantes aussi. .

23 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Tommy dans Parce que c’est marrant

Tommy performs at Contrepoint Café Théâtre: a funny, offbeat show guaranteed to get you laughing.

