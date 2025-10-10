TOMMY GENESIS – LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris

TOMMY GENESIS – LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris vendredi 10 octobre 2025.

TOMMY GENESIS Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : TOMMY GENESISConcert autorisé aux mineurs entre 16 et 18 ans avec une autorisation parentale signée, et aux mineurs de moins de 16 ans accompagnés de leur parent ou de leur tuteur légal. L’accès à la salle n’est pas autorisé aux enfants de moins de six ans. Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée de la salle.Tommy Genesis est une artiste inclassable, rappeuse autodidacte et icône underground qui revendique haut et fort qu’il n’y a pas de règles dans l’art. Élevée dans la culture punk, expérimentale et poétique, elle construit son univers visuel et sonore à la croisée de Lauryn Hill, Erykah Badu, M.I.A., Jeff Buckley ou encore Hole. Autrice, productrice et performeuse, elle incarne une féminité féroce et libre, portée par une esthétique “fetish rap” singulière. Après le succès critique de son premier album éponyme et l’album culte goldilocks x, elle marque un retour remarqué en 2023 aux côtés de Lana Del Rey sur Peppers. En 2025, elle ouvre un nouveau chapitre avec Genesis, un album introspectif où elle avance avec la même intensité, portée par ses cicatrices et sa volonté de rester fidèle à elle-même. Tommy Genesis présentera son nouvel album ‘Genesis’ sur la scène de La Machine du Moulin Rouge le 10 octobre prochain.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 BD DE CLICHY 75018 Paris 75