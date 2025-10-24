Ton atout c’est toi

Ton atout c’est toi vendredi 24 octobre 2025.

Ton atout c’est toi, c’est l’atelier qui permet de se faire du bien, en parlant de ses qualités, de ses compétences, envies, hobbies… de les partager avec d’autres et de développer de nouveaux atouts

3h d’atelier pour :

→ Exprimer des atouts, des compétences

→ Recevoir des retours des autres participants sur les atouts qu’ils perçoivent

→ Booster son estime de soi et sa confiance

→ Se projeter dans l’action pour utiliser, développer, élargir ses atouts et compétences

A propos de l’atelier

Vous repartirez avec :

une vision positive de vous-même

des retours valorisants des autres

des compétences insoupçonnées

une piste d’action valorisante

Quelques informations :

Les ateliers sont ouverts à tous et il n’y a aucun prérequis pour pouvoir y participer ;)

pour pouvoir y participer ;) Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement :)

A propos de notre association :

Notre devise : ensemble, transformons le chômage en une expérience constructive !

Au travers des ateliers gratuits et collaboratifs, la recherche d’emploi se transforme en une véritable opportunité de réflexion, de rencontres et d’apprentissages, permettant ainsi de révéler le potentiel de chaque individu.

Ton atout c’est toi, c’est l’atelier qui permet de se faire du bien, en parlant de ses qualités, de ses compétences, envies, hobbies… de les partager avec d’autres et de développer de nouveaux atouts

Le vendredi 24 octobre 2025

de 14h15 à 17h15

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T17:15:00+02:00

fin : 2025-10-24T20:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T14:15:00+02:00_2025-10-24T17:15:00+02:00



https://www.activaction.org/agenda/event/14293-ton-atout-c-est-toi-paris-12e.html Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action