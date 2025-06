Ton portrait costumé Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Ton portrait costumé Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

En famille ! Le temps d’une photo, déguise-toi et glisse-toi dans la peau d’un noble.

Dés 4 ans et jusqu’à 12 ans. Déguisement en fonction des tailles disponibles.

Compris dans le billet d’entrée du château.

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

All in the family! Dress up for a photo and slip into the shoes of a nobleman.

Ages 4 to 12. Disguise according to available sizes.

Included with château admission.

German :

Mit der ganzen Familie! Verkleide dich für ein Foto und schlüpfe in die Rolle eines Adligen.

Ab 4 Jahren und bis 12 Jahre. Die Verkleidung richtet sich nach den verfügbaren Größen.

In der Eintrittskarte für das Schloss enthalten.

Italiano :

Tutti in famiglia! Vestitevi per una foto e calatevi nei panni di un nobile.

Da 4 a 12 anni. Travestimento in base alle taglie disponibili.

Incluso con l’ingresso al castello.

Espanol :

¡Todo en familia! Disfrázate para una foto y ponte en la piel de un noble.

De 4 a 12 años. Disfraz según las tallas disponibles.

Incluido en la entrada al castillo.

