Artiste accompagnée il y a 3 ans, la douarneniste Hélène Barreau revient avec ce spectacle en extérieur, aussi court qu’envoûtant.

Ce n’est pas un spectacle comme les autres. Et pour cause il met en scène une marionnette à fils de taille humaine qui se met en mouvement grâce aux manipulations de la marionnettiste. Extrait d’un spectacle annulé la saison dernière en raison d’une blessure de l’artiste, il accompagne un homme dans sa remise en mouvement suite à un naufrage. Cet homme retrouvera son souffle et son chemin grâce à la force du vent. Entre force physique et symbolique, les questions du soulèvement, de l’élan vital et du désir d’avancer sont dépeintes avec une grande humanité.

Informations pratiques

Tout public à partir de 10 ans.

Durée 25 minutes. .

Ville de Gouesnou

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50

