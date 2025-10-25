Tongs feuilles ciseaux (visite-atelier, 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris
Un atelier plastique et sonore imaginé par l’artiste Laura Cattabianchi.
* Réservez un billet par participant·e, un enfant doit être accompagné d’un adulte.
En vous inspirant des tongs customisées par Meriem Bennani pour son œuvre musicale Sole crushing, explorez les sons et la poésie des matières les plus simples en réalisant votre propre objet avec des papiers choisis.
Du samedi 25 octobre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :
samedi
de 14h30 à 16h30
gratuit sous condition Public enfants. A partir de 6 ans.
Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/tongs-feuilles-ciseaux-visite-atelier-610-ans