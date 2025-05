Toni en famille – Ciné-Tricot – Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 24 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 14:30 – 18:00

Gratuit : non Plein 6 € / Réduit 5 € / 26 ans 5 € / Carte blanche 4 € Tout public

Les associations Bière & Laine et Bonne Garde vous proposent un nouveau rendez vous : le ciné-tricot !Le concept ? Regarder un beau film tout en avançant sur son tricot, dans une salle légèrement éclairée pour ne pas perdre le fil (haha) tout en profitant pleinement de la projection. On vous conseille tout de même de prévoir un ouvrage dans des couleurs claires, sans trop de complexité, il sera quand même compliqué de suivre un diagramme. C’est ouvert à toutes et tous, que vous tricotiez ou non, que vous veniez pour le film, les mailles ou juste la bonne ambiance. Pour cette première séance, le film projeté sera “Toni en Famille” :Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui, ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? À 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ? On compte sur vous pour faire de cette première séance un succès !Si vous êtes nombreux et nombreuses à répondre présents, d’autres ciné-tricots verront le jour. Alors n’hésitez pas à venir avec vos amis, votre famille, vos aiguilles et votre bonne humeur !À très vite dans la salle obscure… mais pas trop sombre !

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/126/cine-tricot.html