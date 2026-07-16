Toni I Compagnie Paprika Royal, Parcs, Genève

Informations pratiques

Toni I Compagnie Paprika Royal 11 et 12 août Parcs

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T19:30:00+02:00 – 2026-08-11T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-12T19:30:00+02:00 – 2026-08-12T20:15:00+02:00

Lancy en été

Durée : 45 minutes

Parc Emile-Dupont le 11.08 et parc de la Chapelle le 12.08 à 19h30

Dans le parc où il travaille, le quotidien bien ordonné de Fritz, jardinier municipal passionné, bascule avec l’arrivée inattendue d’une étrange cabane. Marguerite, personnage fantasque et attachant, y a élu domicile avec Toni… son poisson.

De cette cohabitation improbable naît une rencontre burlesque, faite de maladresses, d’accidents et de situations absurdes où chaque petit geste entraîne une cascade de conséquences.

Porté par un duo de clowns, ce spectacle sans paroles, mêle humour visuel, burlesque et jeu clownesque.

Un spectacle familial, drôle et sensible, à découvrir au cœur de deux parcs lancéens.

En savoir plus sur la compagnie Paprika Royal

Distribution

Créateurs et clowns : Coco et Riet

Aide à l’écriture : Louis Grison

Oeil extérieur : Vita Malahova

Créateur décor : Samuel Delannoy

Coproduction et soutiens

Kulturförderung Graubünden I Compagnie Ocus I Chantier Tramasset I Schlössli Ins I Compagnie L’Arbre à Vache I Collectif Tripolaire I Compagnie Les Échappées du Bal I Le Renard Mesquin I La Scène Faramine.

En amont du spectacle au mois de juillet

Pour aller plus loin autour du « voyage de l’eau » avec la bibliothèque de Lancy. Partez en exploration avec les bibliothécaires à travers le fascinant parcours de l’eau, du ruisseau à la mer, jusqu’à la banquise !

Chaque mardi de juillet, plongez dans l’univers captivant du cycle de l’eau cet élément précieux qui est source de vie.

Au programme : découvrez les animaux qui peuplent les rives, explorez les éléments en furie allant de la pluie à l’orage et vivez l’intensité de la tempête. L’eau insuffle la vie partout ou elle passe.

Jeune Public (dès 4 ans)

Tous les Mardis du mois de juillet (7, 14, 21 et 28 juillet) – Consultez l’horaire sur biblio.lancy.ch

Dans le parc autour de la bibliothèque

Animation gratuite, sans inscription renseignement au tél. 022 792 82 23

Les enfants doivent être accompagné-es d’un-e adulte

Parcs Lancy Genève 1212 Genève [{« link »: « https://www.paprikaroyal.com/francais/la-compagnie/ »}]

Théâtre de rue I Tout public dès 3 ans

Davide Fraternalli